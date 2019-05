© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Napoli vittorioso, ma stato d'animo diverso per Mario Rui. Il quale, dopo il gol bellissimo del 2-1 contro la SPAL (il primo stagionale) non ha esultato. Evidente - sottolinea Il Mattino - la rabbia per il momento non semplice che stava vivendo con prestazioni non sempre al top e le tante critiche dopo l'errore all'Emirates contro l'Arsenal. Il terzino portoghese - si legge - è infatti tra quelli in bilico per la prossima stagione, tra i giocatori considerati in uscita che piace al Benfica e allo Sporting Lisbona. Contro la Spal è tornato titolare, non giocava dal primo minuto proprio dalla sfida contro l'Arsenal: una stagione per lui non proprio positiva, dopo quella invece decisamente migliore con Sarri.