Napoli, Mario Rui: "Servono sacrifici per poter ricominciare. Barça? Tutto è possibile"

vedi letture

Intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss per il difensore del Napoli Mario Rui. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riprese da TuttoNapoli.net: "Mi manca il calcio, ma bisogna fare dei sacrifici per ricominciare il prima possibile. In questo periodo ci alleniamo ogni giorno con tutto ciò che abbiamo a disposizione. Usiamo il balcone, il garage e seguiamo il programma che ci manda lo staff. Cerchiamo di allenarci al massimo per essere pronti ad una eventuale ripartenza. Io cerco di fare molto lavoro aerobico e di forza".

Il difensore portoghese poi ha parlato del suo rapporto con Gennaro Gattuso: "E' stato molto bravo nel rapporto creato con la squadra, senza nulla togliere ad Ancelotti, con cui comunque il feeling era positivo. Con Gattuso mi sento spesso, vuole sapere da tutti noi se ci stiamo allenando, se stiamo mangiando bene. E' uno che chiama spesso, anche per sentire come stanno le famiglie".

Sul rapporto con i compagni l’ex Empoli ha poi raccontato: “Ci sentiamo spesso, a volte facciamo anche videochiamate. E' un bel momento della giornata quando sento i compagni e li vedo, almeno tramite il telefono. L'ultima videochiamata due giorni fa, io, Hysaj e Insigne".

Infine spazio agli obiettivi della stagione, se mai riuscirà a ripartire: "Siamo ancora in corsa su tre fronti. In campionato l'obiettivo è finire più in alto possibile. Un altro traguardo importante sarebbe la finale di Coppa Italia e, chissà, vincerla. Poi abbiamo la Champions League. Col Barcellona all'andata abbiamo fatto bene. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, dobbiamo affrontare una delle squadre più forti al mondo, ma sappiamo che nel calcio nulla è scontato e tutto è possibile. Qualche sorpresa potrebbe esserci".