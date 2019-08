Napoli, martedì arriva Lozano in attesa di novità per Icardi e James

© foto di Imago/Image Sport

Il quarto acquisto estivo del Napoli è ormai imminente. Il Napoli è pronto ad accogliere Hiriving Lozano, classe '95 messicano che rappresenterà il nuovo record di spesa della storia del club. 42mln di euro per strapparlo al PSV, dove l'anno scorso ha realizzato 21 gol e 12 assist in stagione, per accontentare la richiesta di Carlo Ancelotti che risale al mondiale seguito come commentatore per una tv messicana. Nella serata di martedì Lozano arriverà in Italia per poi sottoporsi mercoledì alle visite mediche di rito prima della firma col Napoli. E probabilmente con lui non si chiuderà il mercato del Napoli.

De Laurentiis resta in attesa di un'apertura di Mauro Icardi per poter definire, al terzo tentativo, l'arrivo della punta argentina in uscita dall'Inter. La sfida è quella solita alla Juventus, che però dovrebbe smistare almeno due tra Mandzukic, Higuain o Dybala prima di poter affondare, per una questione economica ma soprattutto di spazio avendo più di tre giocatori in esubero sulla lista Uefa. Parallelamente, oltre alle cessioni di Ounas e Verdi per liberare risorse e posti in lista, si attendono novità da Madrid per James Rodriguez. Il colombiano è stato convocato da Zidane, anche a causa di diverse assenze, ma ieri - nel 3-1 del Real contro il Celta Vigo - è rimasto in panchina. Ha ammirato la prova di Bale, il gol da subentrato di Vazquez, la crescita di Vinicius e non è difficile immaginare che col ritorno di Hazard lo spazio si restringerà ulteriormente, anche se Zidane - che si attendeva il suo addio già da tempo - in questo momento lo ritiene un'alternativa a centrocampo da mezzala, dove è chiuso ulteriormente. Una situazione che il club spagnolo dovrà risolvere entro fine mercato ed il Napoli - ma anche il suo agente Mendes - resta in attesa di un'apertura sul prestito con diritto di riscatto, l'unica formula valutata sin dall'inizio da De Laurentiis.