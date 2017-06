Napoli, maxi-offerta del Liverpool per Koulibaly

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli deve respingere gli assalti inglesi per Kalidou Koulibaly. Dopo aver rifiutato l'offerta del Chelsea, il club partenopeo potrebbe capitolare per la proposta del Liverpool, che ha messo sul tavolo circa 40 milioni di sterline per il difensore e potrebbe riprovarci nelle prossime settiman. Lo riporta espnfc.com.