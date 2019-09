Napoli, meglio la prestazione col Cagliari che quella di oggi

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Due partite dalle aspettative non troppo diverse. Due risultati opposti. A differenza di quanto accaduto mercoledì sera contro il Cagliari, sempre al San Paolo, il Napoli quest'oggi ha comandato il primo tempo. Allora avrebbe meritato il successo, ed è poi stato punito da una bella ripartenza in velocità definita sull'asse Nandez-Castro. Oggi invece è tornato alla vittoria: dopo un primo tempo chiuso con due gol di vantaggio, dopo una ripresa di totale sofferenza.

Se infatti c'è un errore da imputare agli azzurri per Napoli-Cagliari è stato quello di aver fatto trascorrere il primo tempo sul filo dell'equilibrio, senza spingere il piede sull'acceleratore fin dai primi minuti. Il Napoli, che mercoledì ha chiuso la partita con 17 tiri totali e otto tra lo specchio, ha chiuso gli avversari nella loro trequarti nei secondi 45 minuti. Una frazione giocata a una porta sola e poi decisa da una ripartenza degli avversari, dopo due legni e le tante parate di Olsen.

Oggi invece la squadra di Ancelotti nei primi minuti ha messo il suo marchio sulla partita. Ha iniziato ad attaccare fin dai primi secondi, ha sbloccato il match al 13esimo e ha trovato il raddoppio prima del duplice fischio. Poi però una ripresa allarmante, in cui il Brescia non solo ha riaperto il match con un colpo di testa di Balotelli, ma ha anche attaccato fino alla fine alla ricerca di un clamoroso pareggio.

Statistiche alla mano, il Brescia quest'oggi al San Paolo è stato molto più pericoloso del Cagliari. Il Napoli ha concesso di più, e nella ripresa ha perso tutti i punti di riferimento per attaccare con ordine. Come prestazione, meglio mercoledì che oggi: ma alla fine il risultato a contare e il Napoli - nonostante una gara con luci e ombre - è riuscito a tornare alla vittoria.