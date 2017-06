Napoli, meno sedute e più amichevoli: così Sarri programma il preliminare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora dieci giorni per rivedere i droni scorrazzare ininterrottamente sul campo di Dimaro. Maurizio Sarri sarà già nel prossimo week-end a Castelvolturno, per preparare il raduno e gli ultimi dettagli del ritiro in Trentino, fondamentale per il tecnico, ancora di più quest'anno col Napoli che dovrà preparare il preliminare di Champions League. Nella località trentina è tutto pronto: soddisfatte anche le ultime richieste del tecnico come un'ulteriore porzione di campo e dei particolari robottini che ogni giorno interverranno sull'altezza dell'erba per renderla perfetta.

Sarà un preliminare completamente diverso da quello con l'Athletic, a partire dalle date (l'andata è appena cinque giorni prima del campionato) ma anche dal fatto che senza competizioni europei tutti i nazionali saranno a disposizione dal primo giorno. Maurizio Sarri ed il suo staff però hanno già programmato diverse novità per arrivare al top al primo vero obiettivo stagionale. Meno doppie sedute, lasciando spazio a ben quattro test (da confermare) nel solo ritiro estivo, con difficoltà crescenti, a partire dai dilettanti del Bassa Anaunia, poi il solito incrocio col Trento, salendo di livello con Carpi ed infine Chievo. Al ritorno da Dimaro, il livello degli avversari salirà ulteriormente per non lasciare nulla al caso: il Napoli affronterà l’Audi Cup a Monaco di Baviera (1-2 agosto) con la sfida all'Atletico Madrid e l'eventuale finale con una tra Bayern Monaco e Liverpool. A seguire - non c'è ancora conferma ufficiale - gli azzurri dovrebbero essere di scena in Inghilterra per un'amichevole e un'ultima sfida al San Paolo ad una settimana dall'andata del preliminare.