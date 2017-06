Napoli, mercato in uscita da sbloccare: tanti esuberi da piazzare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non si sblocca il mercato del Napoli. Il club azzurro è alle prese con valutazioni approfondite sulla lista dei 25 (22 nell'ultima stagione, avendo solo Insigne e Sepe nei quattro slot del settore giovanile) e sui tanti giocatori in uscita in rosa o che faranno ritorno in azzurro non rientrando però nei piani di Maurizio Sarri. La necessità è di liberare caselle per far posto ai nuovi (oltre al 95' Rog, che da quest'anno non è più considerato Under e va inserito in lista), ma anche un tesoretto importante per avere margine di manovra.

A partire dalla porta. La situazione è complicatissima con il mancato rinnovo di Reina, la volontà inizialmente di sostituirlo - che resta valida col sogno Leno del Bayer Leverkusen - ed ora di affiancarlo con profili più o meno giovani come Neto, Cragno o Meret, ma senza rinnovo lo spagnolo non è escluso possa fare un passo indietro. Stesso discorso per Sepe e Rafael per quella che si preannuncia una rivoluzione tra i pali.

In difesa in uscita c'è Lorenzo Tonelli, per tutta la stagione quinto centrale in organico per appena due posti, ma ha sicuramente maggiori offerte Chiriches. Il centrale ex Tottenham ha rappresentato la prima alternativa ai due centrali titolari per gran parte dell'anno, ma il suo futuro è da valutare perchè per la prossima stagione Maksimovic sembra già pronto al sorpasso. Sulle corsie laterali è in uscita Maggio, seguito da tutte le neo-promosse, mentre per Strinic il futuro dipenderà dal rinnovo di Ghoulam.

Il centrocampo è il reparto che potrebbe subire meno modifiche - con i rientranti Grassi e Dezi che verranno girati in prestito o in qualche operazione - mentre in attacco potrebbero esserci un paio di avvicendamenti. Il Napoli per inserire due esterni offensivi - i nomi sono quelli di Berenguer ed Ounas - sembra intenzionato a mettere sul mercato Giaccherini mentre qualche riflessione in più verrà fatta su Pavoletti, al momento la terza punta in organico, chiusa da Milik e Mertens. Tante le offerte per l'ex Genoa, che però rappresenta una soluzione tattica diversa che Sarri non vorrebbe perdere. Per Duvan invece l'obiettivo del club è incassare non meno di 18-20mln di euro.