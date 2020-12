Napoli, mercoledì Osimhen in Italia: si avvicinano due recuperi in attacco

Domani è fissata la ripresa della preparazione a Castel Volturno, ma servirà qualche altro giorno a Rino Gattuso per avere chiara la situazione infortuni. L'unica certezza è il recupero di Hirving Lozano, sceso in campo già nella ripresa col Torino e che ha sfruttato le festività anche per assorbire totalmente la dolorosa contusione rimediata con la Lazio. Stesso discorso per Diego Demme, uscito nel primo tempo della sfida col Torino, mentre per gli altri tre infortunati la situazione sarà da valutare.

Il più vicino al recupero è Kalidou Koulibaly, ma difficilmente il difensore verrà rischiato per la sfida del 3 gennaio sul campo del Cagliari. Questione comunque di giorni mentre non ci sono certezze per Victor Osimhen e Dries Mertens. I due dovrebbero rientrare in Italia nella giornata di mercoledì per poi essere valutati dallo staff medico dopo il periodo di terapie svolto in Belgio: l'attaccante nigeriano, che non gioca una gara col Napoli dall'8 novembre per l'infortunio alla spalla, dovrà ottenere l'ok dello staff medico per poter tornare ad allenarsi in squadra e solo successivamente si capiranno le possibilità per una convocazione per il 6 gennaio con lo Spezia. Per Mertens, infine, i tempi dovrebbero essere un po' più lunghi e l'obiettivo è averlo a disposizione a metà gennaio per poterlo schierare nella Supercoppa contro la Juventus in programma il 20 gennaio. Può partire il conto alla rovescia di Gattuso che non vede l'ora di riavere i suoi attaccanti titolari.