Napoli, Meret: "Abbiamo commesso troppi errori, ora serve l'impresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le sue parate hanno tenuto a galla il Napoli contro l'Arsenal, Alex Meret è stato il migliore in campo tra gli azzurri all'Emirates Stadium. Il portierino azzurro nel post-partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Primo tempo brutto, abbiamo commesso troppi errori, siamo stati imprecisi. Nella ripresa abbiamo dato una grande risposta, con tante occasioni. Al ritorno sarà difficile, servirà l'impresa, ma non è impossibile e ci chiediamo. E' mancato coraggio, è mancata la precisione e non ci sono venute le cose provate. Dobbiamo ripartire da questo secondo tempo per mettere in difficoltà l'Arsenal al ritorno. Nelle palle in profondità loro vanno in difficoltà, dobbiamo puntare su quello al ritorno. il San Paolo dovrà darci una grande spinta, per noi sarà importantissima. Noi dobbiamo prepararla bene. La parata più difficile è stato sull'occasione del calcio d'angolo, quando mi sono allungato sulla sinistra. C'è da cambiare subito atteggiamento, ripartire da zero, lavorare al meglio per la prossima sfida. Ora ci dispiace, ma teniamo la testa alta e diamo il meglio di noi al ritorno".