© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo 45 minuti è 1-1 al Castellani: meglio l'Empoli per mezzora, ma nell'ultimo quarto d'ora il Napoli ha trovato il pari. All'intervallo Alex Meret, portiere azzurro, autore di una parata decisiva su Caputo sull'1-0, è intervenuto al microfono di Dazn: "Parata? E' merito di tutti il pareggio. Siamo stati bravi all'inizio a tenere il gioco in mano, poi abbiamo preso un gol su una deviazione sfortunata. Però abbiamo continuato a crederci e abbiamo pareggiato. Ora dobbiamo continuare così perché l'Empoli è forte e in ripartenza può farci male".