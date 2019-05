© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Napoli Alex Meret, intervistato da Sky Sport, ha commentato così le belle parole spese per lui dal suo ex allenatore Semplici e la vittoria ottenuta oggi proprio a Ferrara: "Le parole del mister mi fanno piacere. Semplici è stato molto importante per me, mi ha fatto giocare e mi ha fatto crescere. Vincere oggi per noi era davvero importante. È stata una bellissima partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Vogliamo arrivare a quota 80 punti, sarebbe una degna conclusone di questo campionato e faremo di tutto per centrare quest'obiettivo".

Che ricordo ha della SPAL?

"A Ferrara sono stato benissimo, ringrazio i tifosi per questa splendida accoglienza. Ferrara resterà sempre nel mio cuore".

Dove può arrivare il Napoli il prossimo anno?

"Siamo un gruppo di giovani. Col lavoro del mister e con qualche nuovo arrivo faremo di tutto per restare il più in alto possibile".