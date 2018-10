Napoli, Meret convocato. L'agente: "Ha sofferto, presto sarà al 100%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli vista la convocazione dell'estremo difensore per la trasferta di Champions League sul campo del Paris Saint-Germain. “Sono contento per Alex perché ha davvero sofferto per questo infortunio e lavorato tantissimo per rientrare. Comunque sta terminando questo lungo ma necessario percorso per il suo totale recupero. Presto lo vedremo al 100% a disposizione di mister Ancelotti”, ha detto il procuratore.