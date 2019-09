© foto di Federico De Luca

Notte speciale per Alex Meret, che contro il Liverpool farà il suo esordio assoluto in Champions League. Il portiere del Napoli, a pochi minuti dalla partita, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono molto emozionato, ma anche molto concentrato. E' un sogno che si realizza, ma ora penso solo a fare bene in campo in questa partita".

Con te c'è la tua famiglia. "Mi hanno seguito fin da piccolo, è una cosa importantissima per me. E' un piacere e un orgoglio, un'emozione ancora di più vederli oggi. Sono sempre stati la mia forza, oggi ancor di più".

Sulla Premier League: "E' il campionato più bello che c'è, lo seguo come seguo anche gli altri".