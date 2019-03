Napoli, Meret: "Europa League vero obiettivo. Idolo? Emulo Buffon"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Meret, portiere del Napoli e della Nazionale Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport parlando delle ultime vicende legate a sé stesso, all'Italia e al Napoli: "Le parole di Buffon - ha detto - sono un grande soddisfazione, è un onore, mi hanno fatto piacere e lo ringrazio. Sono uno stimolo per cercare di emularlo".

Sulla Nazionale: "In Italia abbiamo grandissimi portieri. Io sono pronto, lavoro sempre per migliorarmi e in futuro vedremo. Per ora sono felice di vestire la maglia azzurra. La nostra scuola di portiere è sempre la migliore al mondo, ci sono tradizione, studio e lavoro e non è un caso che escano sempre portieri di altissimo livello".

Chi è il tuo idolo? "Ero innamorato di Buffon e a lui devo il fatto di aver cominciato proprio come portiere. Poi mi piace Handanovic, ma cerco di prendere il meglio da tutti".

Sulla sfida con Donnarumma: "L'ho conosciuto in diversi stage e mi ha fatto una bellissima impressione. Lo stimo per ciò che sta facendo, poi soltanto uno andrà in porta con la maglia dell'Italia".

Sul Napoli: "L'Europa League è un obiettivo. Non c'è stato un sorteggio facilissimo, ma con l'Arsenal sarà una sfida affascinante e vogliamo passare il turno perché ci arriveremo al meglio. In campionato invece proveremo a tenere a distanza quelle dietro, ma il vero obiettivo è l'Europa League".