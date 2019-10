Napoli, Meret: "Forse in Champions diamo qualcosa di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Napoli Alex Meret è stato intervistato da Sky:

La gara con il Salisburgo è stata quella della svolta? "Sicuramente è stata importantissima per la nostra stagione, una vittoria di carattere e sacrificio, tutti hanno dato il massimo. Speriamo di continuare con questa voglia di lottare l'uno per l'altro".

Il gol di Insigne e l'abbraccio con Ancelotti? "È stato un abbraccio che fa bene al gruppo, quello di Lorenzo è stato un bel gesto: adesso è tutto alle spalle, dobbiamo restare uniti. Dobbiamo fare la differenza anche in queste piccole cose".

Il cammino in Champions? "Noi scendiamo sempre in campo per vincere, forse in Europa mettiamo qualcosa in più ma questo non deve accadere, tutte le competizioni sono importanti. Dobbiamo restare concentrati su tutti i fronti".

La mia crescita? "Nelle ultime partite sono andato sempre meglio, cerco di migliorare in allenamento ma resto con i piedi per terra. Merito della difesa che ha lavorato bene, le cose stanno migliorando. Speriamo di continuare così"

La difesa? "Koulibaly è un grandissimo difensore sotto tutti gli aspetti, merita di essere nella lista dei candidati per il Pallone d'Oro. Adesso sta ritrovando anche la condizione fisica che gli stava mancando".

La SPAL? "Sarà una grande emozione tornare a Ferrara, ho vissuto due anni incredibili. Ho un bellissimo ricordo della città".

Il paragone con Zoff? "Sarebbe bello ripercorrere il suo percorso, è stato uno dei più grandi portieri della storia".

Mertens? "Ancora deve pagare la cena, abbiamo fatto solo un brindisi dopo la partita. Per la cena magari aspettiamo di raggiungere le reti di Hamsik".