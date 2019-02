Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Italia: “Abbiamo dato una grande risposta dopo le ultime due partite dove abbiamo dato meno del solito. Siamo stati bravi nel primo tempo a fare due goal uno dopo l’altro e poi a gestire. Abbiamo fatto un ottimo match, siamo usciti bene in tantissime occasioni ed abbiamo creato tanti pericoli. L’avevamo preparata bene, abbiamo messo in campo le nostre qualità e possiamo fare male a chiunque, eravamo sempre uno in più ed avevamo sempre una giocata. Classifica e obiettivi? Dobbiamo pensare solo a noi stessi, non dobbiamo guardare né avanti né dietro. Durante un anno ci possono stare partite negative, ci siamo subito tirati fuori dal momento negativo dando una bella risposta”.