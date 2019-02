Napoli, Meret: "Hamsik via? Sarebbe una grande perdita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con la Sampdoria: "Volevamo reagire dopo le due partite di Milano e lo abbiamo fatto benissimo, sono contento della prestazione della squadra e della risposta dopo il doppio passo falso con il Milan. Durante un anno ci sta di fare qualche prestazione negativa, peccato, tenevamo alla Coppa Italia. L'addio di Hamsik? Non parlo di mercato, ma se dovesse partite lo spogliatoio perderebbe un grande uomo. Ha fatto la storia del Napoli, sarebbe una grande perdita per noi. Gli auguro il meglio in ogni caso. Koulibaly? È veramente forte, per un portiere è davvero bello averlo davanti. Abbiamo una grande difesa, sono contento di essere qui. La convocazione in Nazionale? L'importante dopo l'infortunio era trovare la giusta continuità. La chiamata in azzurro è un motivo di orgoglio, cercherà sempre di migliorarmi con la maglia del Napoli"