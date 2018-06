Napoli: Meret il favorito di De Laurentiis, ma occhio a Cech

© foto di Federico De Luca

Dopo aver ceduto Reina al Milan, a Napoli va colmato il buco lasciato dallo spagnolo. Tanti i nomi in ballo, dal giovane Meret al veterano Cech, passando per Areola e Keylor Navas. Il gioiellino dell’Udinese, rientrato dal prestito alla Spal, sarebbe il preferito, ma i Pozzo sembrano intenzionati a tenerlo almeno un anno, consegnandogli le chiavi della porta friulana. Cech, Areola e Navas possono diventare opportunità concesse dal mercato, qualora Arsenal, Psg e Real cambino tra i pali, riporta la Gazzetta dello Sport. Si sa, le eccedenze si vendono a prezzo calmierato, per questo Aurelio De Laurentiis non ha tutta questa fretta. Sullo sfondo, resta sotto traccia il nome del nazionale portoghese Rui Patricio, in rotta con lo Sporting.