Alex Meret si è messo in mostra contro la SPAL, risultando decisivo con una parata nel finale e un vero e proprio miracolo all'ultimissimo minuto. Il suo talento non è mai stato messo in discussione, nonostante le condizioni fisiche l'hanno costretto a giocare soltanto 15 volte in Serie A fin qui. Ma che sia il prossimo portiere della Nazionale lo dicono tutti e l'edizione odierna de La Repubblica svela che presto sarà convocato da Roberto Mancini.