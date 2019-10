Napoli, Meret: "L'abbraccio tra Insigne e Ancelotti fa bene al gruppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando a Sky Sport, il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato anche del gol di Insigne in Champions League e il relativo abbraccio con Ancelotti: "È stato un abbraccio che fa bene al gruppo, quello di Lorenzo è stato un bel gesto: adesso è tutto alle spalle, dobbiamo restare uniti. Dobbiamo fare la differenza anche in queste piccole cose. Mertens? Ancora deve pagare la cena, abbiamo fatto solo un brindisi dopo la partita. Per la cena magari aspettiamo di raggiungere le reti di Hamsik".