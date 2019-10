© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel post partita della partita vinta contro il Verona è intervenuto il portiere del Napoli, Alex Meret a Radio Kiss Kiss, queste le sue dichiarazioni: "La prima e la terza parata sono state di posizione mentre la seconda ho spinto bene e sono riuscito a deviare il colpo di testa di Pessina. Sono contento perchè abbiamo continuato su questa strada di non prendere gol, siamo stati anche più concreti in avanti e abbiamo ottenuto tre punti importanti per noi.

Rischioso partire dal basso? Loro ci sono venuti a prendere cinque contro cinque, quindi si aprivano degli spazi dietro. Abbiamo provato a sfruttare i nostri attaccanti giocando qualche palla in più lunga. La costruzione non si può fare sempre dal basso, qualche volta bisogna cercare direttamente le punte

Nazionale? Me la sto giocando per entrare nella lista. già entrarci sarebbe un onore. Lavoro per fare bene qui a Napoli e di conseguenza per essere convocato in Nazionale.

Salisburgo? Sarà una partita importantissima. Dobbiamo fare punti e cercare di non perdere anche se sarà molto dura. Loro sono una squadra molto forte, che ha molta intensità. Dovremo mettere tutto quello che abbiamo e cercare di portare a casa dei