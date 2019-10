Napoli, Meret: "Nessun dramma, ripartiamo dalla buona prova difensiva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Meret, portiere del Napoli, al termine della sfida pareggiata contro il Genk, in Champions League, ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo quattro punti in classifica, ma siamo un po' delusi perché nonostante non abbiamo fatto una grande partita abbiamo creato tanto, colpendo tre pali. Non siamo stati bravi a concretizzarle. Non dobbiamo fare nessun dramma, guardiamo già alla prossima partita".

Sta diventando una costante il Napoli che va a corrente alternata. "Anche oggi abbiamo fatto la prima parte molto bene, poi abbiamo un po' sofferto la loro pressione. Il Genk ha messo tutto quello che aveva, noi abbiamo provato a metterlì lì nel finale ma non era facile. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a fare ciò che ci dice il mister".

In difesa però vi siete comportati bene. "Sono contento della nostra prestazione, in fase difensiva siamo stati ordinati, non hanno creato grandissime occasioni. Siamo rimasti concentrati anche quando ci hanno messo sotto, lavorando di squadra. E' un punto positivo da cui ripartire".