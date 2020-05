Napoli, Meret non è titolare ma De Laurentiis vuole blindarlo: pressing per il rinnovo

vedi letture

Chi sarà il portiere titolare del Napoli alla ripresa del campionato? Stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, Rino Gattuso ha intenzione di ripartire da David Ospina, considerato più bravo con i piedi e a gestire la difesa. Ma a fine stagione il club azzurro dovrà prendere una decisione perché Alex Meret non resterà alle pendici del Vesuvio per fare panchina al compagno di squadra e sta lavorando duramente per tornare titolare.

Vista rinnovo? Sebbene per ora l'allenatore preferisca Ospina, il Napoli starebbe spingendo per rinnovare il contratto di Meret fino al 2025. Come si legge sul quotidiano, infatti, sono vividi i ricordi delle parate decisive dell'estremo difensore friulano e per questo soprattutto il presidente vorrebbe allungare l'accordo con lui. Il suo agente Pastorello attende per capire se tornerà in testa nelle gerarchie. L'entourage di Ospina - si legge - fa lo stesso.