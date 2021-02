Napoli, Meret non si arrende: "Possiamo ancora qualificarci"

Alex Meret, dopo la sconfitta del Napoli sul campo del Granada in Europa League, ha così commentato il match in conferenza stampa: “Sapevamo che il Granada era una squadra difficile da affrontare. Siamo partiti non benissimo, poi ci abbiamo provato ma no siamo stati pericolosi. Penso che la qualificazione sia ancora aperta, c’è ancora il tempo per rifarci”.



Sui tanti infortuni

“Ora bisogna stare uniti, sappiamo quanto valiamo. Sappiamo che possiamo battere questa squadra, siamo tutti giocatori di valore. Dobbiamo evitare le disattenzioni commesse fatte oggi”.