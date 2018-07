CR7-JUVE, GIORNI CALDI. MILAN, FRENATA PER GUSTAVO GOMEZ: IL RETROSCENA. ATALANTA, GASPERINI CHIEDE RINFORZI. LAZIO SU BORINI. ZAMPARINI-FERRERO, BOTTA E RISPOSTA SU LA GUMINA. INTER, MIRANDA RIFLETTE SUL FUTURO - Giorni caldi, ore frenetiche. Tutti in attesa del colpo dell’anno....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell’8 luglio

Juventus B, per la fascia destra in corsa Ghiglione e Sernicola

Atalanta, continua la trattativa per Kranevitter

Sconcerti: "Inghilterra e Croazia non mi convincono"

Sampdoria, il Padova vuole un premio di valorizzazione per Bonazzoli

Cagliari, Dessena: "Nel calcio non ci sono certezze ma io darò tutto"

Napoli, Meret: "Pronto per questa nuova avventura"

Ag. Meza: "Prima Genoa e poi Inter? Nessuna comunicazione in merito"

Juventus, Emre Can: "Non vedo l’ora di vedervi tutti domani"

Lazio, si cerca di anticipare il Benfica per lo svincolato El-Mhanni

Parma, Iacoponi: "Clima positivo, lavoriamo per farci trovare pronti"

Un post condiviso da Alex Meret (@alex_meret) in data: Lug 8, 2018 at 12:20 PDT

Alex Meret ha affidato al social network Instagram i primi pensieri da neo portiere del Napoli: "Pronto per questa nuova avventura. Non vedo l’ora di iniziare".

