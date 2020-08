Napoli, Meret può anche partire in prestito: la settimana prossima incontro con Giuntoli

Futuro incerto per Alex Meret. Il portiere ex SPAL potrebbe anche lasciare Napoli in prestito qualora venisse messo nelle gerarchie di mister Gattuso alle spalle di Ospina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, la prossima settimana dovrebbe essere fissato un incontro fra l’entourage del giocatore e il ds Cristiano Giuntoli per discutere il da farsi. L’estremo difensore dei partenopei potrebbe accettare anche l’ipotesi di un’eventuale partenza a titolo temporaneo.