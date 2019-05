Napoli, Meret: "Rimpianto? Quel gol di Lacazette su punizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky, il portiere del Napoli Alex Meret parla delle rete che non avrebbe voluto subire: "Sicuramente il gol su punizione di Lacazette nella sfida di Europa League con l'Arsenal, perché ha influito sul risultato della doppia gara". L'estremo difensore del Napoli fa gli auguri al presidente de Laurentiis per i suoi 70 anni: "Gli facciamo tutti quanti gli auguri per questo compleanno, il presidente rappresenta una figura molto importante per noi. È un punto di riferimento ora e lo sarà per le stagioni a venire. È sempre importante avere lui e lo staff vicini".