Napoli, Meret scalpita: a Cagliari inizia la gestione dei tre portieri

I dubbi di formazione per la sfida di Cagliari partono da chi difenderà i pali. Per Carlo Ancelotti si può dire che è la prima vera gara in cui inizierà a gestire tre portieri e per sua stessa ammissione, prima dell'esordio di Alex Meret, non è una situazione semplice o abituale: "E' una situazione atipica perché non ho mai avuto tre portieri di questi livello, da un lato è piacevole ma dall'altro la gestione non è semplice", le dichiarazioni di circa un mese fa. Ed infatti potrebbe toccare al talento '97 difendere i pali, che ha avuto un debutto morbido e programmato in casa contro il Frosinone, ma dopo l'intervento non impeccabile di Ospina sul gol di Salah a Liverpool - nonostante le tante parate nel secondo tempo - l'avvicendamento potrebbe sembrare una bocciatura.

Più defilato per ora Karnezis, anche se finora non ha demeritato e con lui il Napoli è imbattuto. Essendosi finora alternato col colombiano proprio prima o dopo i match di Champions, un'esclusione significherebbe a tutti gli effetti che è stato scavalcato nelle gerarchie da Meret. Un processo però tutto sommato inevitabile, considerando i circa 25mln di euro per strappare il giovane portiere all'Udinese ed assicurarsi quello che per tutti rappresenta un predestinato anche in chiave nazionale. Toccherà ad Ancelotti capire se è il momento giusto per iniziare ad alternarlo o confermare per ora un elemento più esperto come Ospina.