Napoli, Meret vuole garanzie altrimenti potrebbe anche chiedere la cessione

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nelle scorse settimane l'agente del portiere ha fatto visita alla società partenopea per fare un punto sul futuro e la questione è molto chiara: una volta superati gli infortuni il giocatore non accetterà la panchina, anche in ottica Nazionale, con l'Europeo spostato di un anno che consentirà all'estremo difensore di avere 12 mesi in più per guadagnarsi la convocazione.