Napoli, Mertens: "A me fa piacere continuare a giocare bene"

L'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo la vittoria casalinga contro l'Udinese: "Fai 2-0 e pensi di giocare bene, poi loro hanno un momento in cui fanno due gol, è un peccato e non può succedere, poi abbiamo preso la partita in mano e abbiamo dimostrato che siamo forti - evidenzia TuttoNapoli.net -. Gol? Mi ha fatto piacere, dopo un po' di tempo che non segni la gente parla, mancava da un po' di tempo ma mi fa sempre piacere fare anche assist, oggi due e sono stati importanti. A me fa piacere continuare a giocare bene, ci alleniamo bene e ad un alto livello, ho sempre avuto fiducia in me. Stress? No, perchè per me giocare bene e farlo per la squadra è la cosa importante. Younes? Ha avuto molto infortuni, è tornato ed è un ragazzo molto bravo, lo merita. Arsenal? Abbiamo preso una delle squadre più forti, abbiamo già giocato queste partite, prendiamo l'esperienza che abbiamo raccolto. 50 e 50 per passare il turno? Si, penso di si".