Napoli, Mertens: "Ammutinamento errore di tutti. Sono rimasto qui per vincere lo scudetto"

Dopo sette anni al Napoli, sembrava essere arrivato il momento dell'addio. Dries Mertens, giunto alla naturale scadenza del contratto, poteva mettere fine alla sua storia d'amore semplicemente voltandosi di spalle, facendo le valigie e andando via senza dare spiegazioni. Invece ha deciso di restare e di prolungare il suo contratto fino al 2022, altri due anni in azzurro "Perché sono convinto che la vittoria in Coppa Italia è la base di partenza di un progetto che potrà darci grosse soddisfazioni. Io credo davvero che le distanze dalla Juventus siano minime, molto meno di quello che dice l'attuale classifica", dichiara l'ex PSV a Il Mattino.

Facendo riferimento alla graduatoria, poi, l'attaccante belga ormai ribattezzato 'Ciro' torna sulla brutta vicenda dell'ammutinamento dello scorso 5 novembre: "Una classifica che è il risultato degli errori di tante persone. Noi abbiamo superato un momento complicato, dove tutti abbiamo avuto delle colpe, ma ne siamo usciti più forti, più compatti. Consapevoli degli errori fatti. È stato un periodo in cui tante persone hanno sbagliato. Ma dobbiamo pensare a quello che ci aspetta adesso perché la strada intrapresa è quella vincente. Certi errori ti rendono più forte, è vero, ma quello che ti fa più forte è vincere. Per questo dico che la coppa Italia è un momento chiave per tutti".