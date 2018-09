Napoli, Mertens: "Banti? I cartellini dati e non dati fanno rabbia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della gara contro la Juventus: "Abbiamo fatto bene, abbiamo giocato e creato tante occasioni, purtroppo a volte devi buttarla dentro di più, ma abbiamo fiducia in noi stessi. Ci sono state piccole cose che hanno cambiato la partita, i cartellini dati e non dati sono che cose che fanno arrabbiare, ed è difficile poi continuare a giocare, poi peccato anche per l’occasione di Callejon, se avesse segnato saremmo andati sul 2 pari, invece poco dopo è arrivato il 3 a 1. Non so se Banti ha aiutato la Juve, sono sicuramente scelte che fanno arrabbiare, ma preferisco parlare di noi. Cori contro Napoli? Dispiace, ma più che altro ho sentito i nostri tifosi che cantavano, e questo ci fa piacere. Il campionato non è finito, è difficile ma noi vogliamo restare lì fino alla fine".