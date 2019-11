Napoli, Mertens chiede 6 mln per il rinnovo: Inter alla finestra per giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere. Da una parte il suo amore per il Napoli, dall'altra un rinnovo che non è arrivato e che difficilmente potrà farsi. Questo perché il belga vorrebbe 6 milioni di euro a stagione. L'Inter è alla finestra, alla ricerca dell'occasione per giugno, ma occhio anche alle sirene cinesi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.