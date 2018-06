Napoli, Mertens: "Clausola bassa? Sì, ma qui sto bene"

Fonte: TuttoNapoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato da Premium Sport dopo l'amichevole del suo Belgio, Dries Mertens ha parlato anche del Napoli: "Futuro a Napoli? Sì, vediamo com'è la storia. Non ho capito la storia con Sarri, ora sto qui, quando torno vediamo. Clausola bassa? Sì, ma ho due anni di contratto a Napoli e sto bene a Napoli. Ancelotti determinante per te come ha detto anche Hamsik? Per me anche Sarri andava bene, io guardo la squadra, abbiamo una squadra forte e non è un mister che cambierà..."