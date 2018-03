Napoli, Mertens: "Con la Juventus sarà una finale: sogno lo Scudetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, l'attaccante Dries Mertens ha parlato anche del suo momento col Napoli. Queste le sue dichiarazioni più interessanti, riportate da TuttoNapoli: "Per fortuna la Juve ha pareggiato con la SPAL, per me è un gran bene che il 22 aprile ci sia lo scontro diretto. Sarà la nostra finale, quella gara può essere decisiva. Per questo, voglio stare sempre al top in queste ultime nove giornate: essere campione col Napoli sarebbe fantastico. Nazionale? Ho gradito molto la giornata libera che ci ha concesso Martinez, ho avuto modo di visitare parenti ed amici. Nel gruppo c'è grande voglia: tutti non vedono l'ora di giocare, noto grande fame di vittorie. Non vediamo l'ora di scendere in campo martedì con l'Arabia Saudita. Momento? L'Italia mi ha reso migliore, mi ha fatto crescere di anno in anno. In Nazionale è difficile avere il ruolo d'attaccante che ho nel Napoli, ma l'importante è giocare. A volte bisogna mettere da parte il proprio ego nell'interesse della squadra. Ovviamente, chi resta in panchina non ne è felice, ma la sua voglia di far bene può fare la differenza quando arriva l'occasione di scendere in campo".