Napoli, Mertens continua a riflettere: in caso di divorzio priorità all'Inter

Dries Mertens continua a pensare a cosa fare nel suo futuro e secondo quanto riportato da Sky Sport i 10 milioni di euro per due anni, più un bonus alla firma, messi sul piatto dal Napoli per il momento non lo hanno convinto. In caso di addio la priorità del belga sarebbe l'Inter, pronta ad accoglierlo a partire dalla prossima stagione.