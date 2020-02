Napoli-Mertens, dal gol al rinnovo. La differenza tra domanda e offerta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dries Mertens finalmente è tornato a sorridere. Il tutto, grazie al gol ritrovato col Napoli nell'ultimo turno di campionato. Una gioia - sottolinea il Corriere dello Sport - che in assoluto non assaporava dalla notte del 10 dicembre 2019 con il Genk in Champions, quella dell’esonero di Ancelotti, e che in campionato mancava addirittura dal 29 settembre con il Brescia.

Domanda e offerta - Oltre tre mesi che hanno inevitabilmente spostato l’attenzione sulla questione del prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Il Napoli - si legge - offre un biennale alle cifre attuali, 4,2 milioni di euro, ma lui, 33 anni il 6 maggio, vorrebbe soprattutto garanzie di un futuro ambizioso. Senza disdegnare un triennale e comunque, a prescindere, un bonus alla firma (5 milioni).