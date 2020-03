Napoli-Mertens, dopo l'incontro rinnovo più vicino. Ma c'è ancora distanza sulle cifre

Oggi è andato in scena un incontro a pranzo tra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens per il rinnovo del belga. Come riportato da Il Meridiano News, permane al momento un po’ di distanza tra le parti per quanto riguarda le cifre del nuovo contratto. ADL offre al giocatore 4 milioni di euro a stagione per due anni più alcuni bonus legati ai gol e all’eventuale qualificazione in Champions League. Il belga, dal canto suo, chiede un ulteriore bonus di 5 milioni alla firma. L’impressione è che il tutto si stia muovendo nella giusta direzione, visto anche che al tavolo non si sono sedute altre persone oltre al presidente e all’attaccante.