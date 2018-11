Napoli, Mertens e il futuro in Cina: "Magari tra un anno..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dries Mertens e il possibile futuro in Cina. Ne ha parlato negli ultimi giorni lo stesso attaccante del Napoli nel corso di una intervista rilasciata al 'South China Morning Post': "Futuro in Cina? Non si sa mai, tra un anno mi scadrà il contratto in azzurro, forse potrebbe accadere in quel momento", ha detto l'ex PSV che prosegue sulle offerte rifiutate in passato. "Ho preferito restare in Europa per la mia crescita. Nei miei inizi a Napoli ero ancora in panchina, poi ho iniziato a giocare e voglio godermi questi momenti. Ho lavorato duro per essere titolare e non volevo andar via ora, sarebbe stato troppo semplice".