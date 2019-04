Napoli, Mertens e il futuro: può andare via a zero nel 2020

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Il Mattino la cosa certa sembra essere il non rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2020 ma non è ancora certo il suo addio in estate. Se dovesse arrivare la giusta offerta il belga sarà ceduto ma in caso contrario resterà fino al termine del contratto, per raggiungere Hamsik in testa alla classifica marcatori della storia del Napoli, per poi andare via a parametro zero tra un anno.