© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dries Mertens e il Napoli, un matrimonio destinato ad andare avanti. Come già scritto nelle scorse ore, il calciatore belga ha trovato l'accordo con la società partenopea: intesa fino al giugno 2020 e clausola rescissoria da 30 milioni di euro, che entrerà in vigore nel 2018 e sarà valida solo per l'estero. Intanto Rai Sport fa sapere che il numero 14 della squadra di Maurizio Sarri guadagnerà quattro milioni di euro netti, da cui dovrà detrarre le commissioni per gli agenti.