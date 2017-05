Napoli, Mertens e il rinnovo: l'ufficialità può arrivare domani sera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli e Dries Mertens hanno trovato l'intesa per il rinnovo contrattuale. Il nuovo accordo che sarà valido fino al giugno 2020, con clausola rescissoria da 30 milioni di euro che entrerà in vigore nel 2018 e sarà valida solo per l'estero. Intanto Radio Kiss Kiss - emittente ufficiale del club azzurro - fa sapere che l'ufficialità potrebbe essere data dal presidente Aurelio De Laurentiis domani sera al San Paolo, qualora il Napoli dovesse riuscire a battere la Fiorentina e proseguire la corsa verso il secondo posto.