Dries Mertens, attaccante del Napoli, sta rientrando dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e lo ha confermato lui stesso tramite un video su Instagram seguito da queste frasi: "Sto lavorando duro per tornare il prima possibile , non ce la faccio piu’ a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima".

Con queste immagini il giocatore ha anche smentito le voci che parlavano di un "finto infortunio" in chiave mercato, e arrivano nello stesso giorno in cui si parla con insistenza di una possibile offerta da parte del Monaco per rilevarlo già nel corso di questo mese di gennaio. Una doppia "smentita" dunque che fa felici i tifosi del Napoli, pronti a riabbracciare quanto prima il loro "Ciro".