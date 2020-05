Napoli, Mertens e un rinnovo con la maglia del suo 121° gol in azzurro

vedi letture

Filtra una curiosità dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno in merito al rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Stando al quotidiano il club partenopeo di utilizzare la maglia con la quale il belga ha segnato il suo 121° gol in azzurro nella gara contro il Barcellona, acquistata dallo stesso Aurelio De Laurentiis ad un'asta benefica per 14mila euro, per annunciare via social la firma sul prolungamento di contratto.