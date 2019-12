Napoli, Mertens ed un futuro ancora tutto da scrivere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resta un rebus il futuro di Dries Mertens. Per l'attaccante belga, in scadenza a giugno, al momento è aperta ogni possibilità. Già a partire da gennaio. Il Napoli propone un biennale intorno ai 4mln di euro a stagione, venendo incontro così alla volontà di restare in azzurro, ma la distanza è sull'importo di un bonus alla firma che il giocatore pretende più alto, visto che a sei mesi dalla scadenza si ritiene evidentemente proprietario del suo cartellino. A gennaio entra in vigore anche la clausola - valida solo per l'estero - di circa 10mln di euro, una cifra alla portata che però non è da ritenere bassa considerando che tra pochi mesi potrebbe liberarsi a zero. Ed il Borussia Dortmund a quanto pare sarebbe disposto anche a pagarla, trovando così il sostituto dell'infortunato Alcácer.

Nell'ampio ventaglio di ipotesi l'unica da scartare, al momento, sembra l'addio a gennaio per una squadra italiana. Mertens non vuole vestire in Italia altre maglie dopo quella del Napoli, e pure De Laurentiis è stato chiaro di recente sulla volontà di non cederlo in Italia prima della scadenza contrattuale. Non è molto accreditata pure la pista Borussia Dortmund, visto che la Germania non sembra in cima alle preferenze dell'attaccante. Se non dovesse sbloccarsi il rinnovo di contratto - che al momento sembra comunque essere la priorità del belga - l'ipotesi più concreta è aspettare la scadenza per poi scegliere la soluzione più gradita e soprattutto l'offerta migliore, avendo da svincolato maggiore forza contrattuale per strappare un ingaggio fuori mercato.