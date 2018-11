Napoli, Mertens fa cento: è diventato indispensabile anche per Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

100 gol con il Napoli e 20 in Europa, diventando il miglior marcatore europeo della storia del club azzurro. La doppietta alla Stella Rossa ha regalato a Dries Mertens traguardi non da poco che testimoniano ulteriormente l'efficacia del belga da centravanti. Superate le difficoltà di inizio stagione, dovute quasi esclusivamente all'inizio della preparazione un mese dopo i compagni - per il mondiale disputato fino in fondo col Belgio e le inevitabili vacanze post Russia - il belga s'è poi ripreso rapidamente un ruolo centrale nel Napoli di Carlo Ancelotti. Parallelamente le prestazioni di Milik sono calate dopo un buon inizio, anche in questo caso forse inevitabilmente vista la lunga inattività e le tante gare disputate ad inizio stagione, al punto che ora Carlo Ancelotti fa fatica a ruotare le prime punte a disposizione.

A Bergamo si affiderà di nuovo a Dries Mertens per la terza gara di fila ed il belga non ha alcuna intenzione di fermarsi, avendo ormai nel mirino il record di gol all-time di Marek Hamsik: "Ho raggiunto i cento gol e volevo arrivarci con un bel gol. Ho detto a Marek - ha scherzato nel post-partita - che deve avere paura. Lui ha segnato più gol nella storia del Napoli (121, ndr), io voglio arrivare sopra di lui". Nonostante storicamente abbia sempre avuto un attaccante centrale classico, molto forte anche fisicamente, Ancelotti s'è adeguato al materiale a disposizione e rapidamente ha rimesso Mertens al centro della squadra. Al punto che possono ripartire le trattative anche per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2020) per alzare anche la clausola da 28mln di euro (35 per la Cina) che può far gola a tanti.