Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha commentato il mercato degli azzurri e anche il possibile arrivo in Italia del suo connazionale Romelu Lukaku, obiettivo dell'Inter: "La società cresce e dobbiamo essere felici, abbiamo ancora margini di crescita. L'anno scorso con Fabian abbiamo fatto un grande colpo, ora continuiamo così".

Ha sentito Lukaku?

"Sì, è un grande calciatore e un ottimo amico. Non so dove possa finire. Non so se resterà allo United".