Napoli, Mertens firmerà il rinnovo la prossima settimana poi l'obiettivo sarà il record di gol

La settimana prossima è previsto l'incontro tra Dries Mertens e il suo entourage con il presidente del Napoli De Laurentiis presso gli uffici della Filmauro a Roma con l'obiettivo di mettere nero su bianco l'accordo virtualmente raggiunto per il rinnovo di contratto fino al 2022. L'idea è quella di tornare in campo con il rinnovo già ufficializzato così da permettere al belga di puntare al record di gol in maglia azzurra: la prossima rete lo farà balzare in cima a questa particolare classifica. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.