Napoli, Mertens: "I tifosi ci hanno aiutato, la panchina ci sta: siamo forti"

Dopo il successo conquistato con il Milan, l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato ai microfoni di DAZN:

Prima gara una vittoria fantastica?

"Bello vedere lo stadio pieno, a Napoli agosto è un mese difficile, siamo tutti in vacanza ma oggi era pieno e ci hanno aiutato.

Cosa ha portato Ancelotti?

"Il gruppo era forte, abbiamo fatto 91 punti, il gruppo era già lì: dobbiamo pensare a vincere gara dopo gara".

Ti sta stretta la panchina?

"No, in panchina ci sono tanti giocatori forti che meritano di giocare, dopo il Mondiale sono un po' stanco, Milik sta facendo bene e alla fine loro hanno fatto due gol su tre tiri in porta. Penso che abbiamo giocato bene e penso che alla fine la vittoria è meritata"

E' l'anno buono per lo Scudetto?

"Non so, le altre hanno comprato giocatori forti, anche noi ma vedremo".