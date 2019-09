Napoli, Mertens insegue Maradona: Ciro verso il record di gol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Avvio col botto, quello di Dries Mertens con la maglia azzurra. Il belga ha realizzato in questo avvio di stagione ben quattro gol in quattro partite, un bottino importante le sancisce la continuità di rendimento per l'attaccante azzurro. L'obiettivo prossimo per Mertens è centrare un record importante, che potrebbe lasciare il segno nella storia del Napoli: l'attaccante, infatti, è a quota 113 reti con la maglia azzurra, a sole due lunghezze da Diego Armando Maradona. La speranza, ovviamente, è quella di raggiungere il campione argentino, per poi tentare l'assalto a Marek Hamsik, primo con 121 reti.